الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء الضربة العسكرية الإيرانية على إسرائيل، ودعت الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأحد إن الوضع المستمر هو أحدث تصعيد في الأعمال العدائية للصراع المستمر في غزة، بحسب صحيفة تشاينا ديلي الصينية.

وقال متحدث باسم الوزارة في البيان إنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728 ويجب أن ينتهي الصراع الآن.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى القيام بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الطيران المدني اللبناني: إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية، إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت صباح اليوم الأحد أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة من المطار وإليه.

وذكرت المديرية - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - "أنه التزاما بالقرار الذي صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية يوم أمس، والذي قضى بإغلاق المجال الجوي اللبناني أمام حركة الطيران، ابتداء من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل أمس حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، أعادت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عند الساعة السابعة من صباح اليوم أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة من المطار وإليه".

وفي سياق متصل أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.

ودعا البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدا ضرورة بذل كافة الأطراف جهود مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد.