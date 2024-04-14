الصحافة القطرية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفتا (الوطن) و(الشرق) القطريتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة (الوطن) - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " جرائم يومية " - أن وقف جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، خاصة من الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي.

وأشارت إلى أنه حان الوقت لوقف هذه المذبحة المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، والمجتمع الدولي يملك كل الأدوات اللازمة للدفع باتجاه حل أساسه قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام «1967» عاصمتها القدس الشرقية، وبغير ذلك فإن كل شيء آخر سيؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح البريئة.

في افتتاحياتها تحت عنوان "مليشيات المستوطنين".. أوضحت صحيفة (الشرق) أن التراخي والتباطؤ والعجز الدولي عن التصدي لما يجري من اعتداءات وجرائم ممنهجة من قبل مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، تحت ستار الدخان الكثيف للعدوان على غزة، سيدفع الأوضاع في الضفة إلى الانفجار، ما لم يتدخل المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، واطلاق عملية سياسية لمعالجة القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

"التعاون الخليجي" يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.

ودعا البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها، مؤكدا ضرورة بذل كافة الأطراف جهود مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد.