بدء سريان صلاحية تأشيرة العمرة اعتباراً من تاريخ إصدارها.. بدلا من الدخول للسعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتمدت الجهات المعنية في السعودية، تاريخ 15 ذو القعدة، موعداً لانتهاء تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وذلك استباقاً لموسم الحج من كل عام، وبدء توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي ذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الحج والعمرة في ردها على عدد من الاستفسارات عبر منصة «إكس»، حيث كشفت أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية وفقا لـ “عكاظ”.

وتم اعتماد هذا التاريخ، متقدماً بأسبوعين (14 يوماً) عن التاريخ المعلن سابقاً، حيث كانت الفترة المتاحة لتأشيرة العمرة سابقاً تستمر حتى تاريخ 29 ذو القعدة، قبل أن يتم أخيراً تحديد موعد انتهائها بتاريخ 15 ذو القعدة بحد أقصى.

ووفقا لما كشفته وزارة الحج والعمرة، فقد تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها (لمدة 3 أشهر)، بدلاً عما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.