شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة لمساعدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاءالفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.

وذكر التحالف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن متطوعي مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني، يرافقون شاحنات مساعدات المؤسسة لمعبر رفح لدعم أشقاءنا في غزة تمهيدًا لإيصالها لأهالينا في غزة، حاملين لافتات تضامنية مؤيدة للحقوق الفلسطينية المشروعة،وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.



قوافل التحالف



متطوعو التحالف



وقفة للتحالف الوطني



لافتات التحالف الوطني بالتزامن مع انطلاق القافلة

خلال انطلاق القافلة