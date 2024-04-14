شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: إسرائيل تقود المنطقة لحرب إقليمية ومصر قادرة على حماية أمنها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن ما حذرت مصر منه من قبل، أصبحت المنطقة بصدده الآن، في ظل اتساع رقعة الصراع، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وخاصة بعد إطلاق مسيرات إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطيرة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحذيرات المصرية والتى أشارت مصر إليها في قمة القاهرة للسلام وكذلك القمة العربية الإسلامية، حيث حذرت من تدهور الموقف واشتعاله بسبب طول أمد العمليات العسكرية الإسرائيلية وخاصة وأنها استمرت خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة تفعيل الحكمة، لأن خروج الموقف عن السيطرة قد يجر المنطقة بأسرها الى مواجهات تعرض كافة المصالح الدولية للخطر ولن يستطيع أحد التنبؤ بمدى اتساعها.

ونوه المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد بأن ما تشهده المنطقة من صراع، يعكس الوجه الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة جهدا مضاعفا للحيلولة دون انفجار الموقف وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فورا وإنهاء أي تفكير في التوغل بريا في مدينة رفح الفلسطينية.

وثمن رئيس حزب الاتحاد الموقف المصري الصارم من جهة تجاه تأكيده على حماية أمنه القومي، والمتحلي بعقلانية من جهة أخرى لتجنيب المنطقة حرب إقليمية ستأكل معها الأخضر واليابس، لافتا إلى قدرة مصر على حماية أمنها القومي.

وشدد أن الطائرات المسيره و الصواريخ العابره للدول والرشقات الصاروخيه لم تكن يوما أحد فصول اي مسرحيه، بل أنها تحرق أي نص وتحول المنطقة بأكملها لدمار شامل.