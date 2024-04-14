شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: تصاعد الأحداث يؤكد رؤية مصر البصيرة لتداعيات الصراع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن شن إيران هجوم على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات المسيرة، يؤكد ما حذرت ونوهت منه مصر وأصرت عليه على مدار الأشهر الماضية حيث أصدرت بيانات متكررة أعلنت فيها أن "إطاله امد الحرب" علي "غزه" يفتح الباب امام اتساع رقعه الحرب في المنطقة وها قد كان، مشددا أن رؤيتها منذ 7 أكتوبر وحتى الآن ثاقبه وبصيرة لحقيقة الأوضاع وتداعياتها التي يمكن حدوثها. من ٧ اكتوبر و حتي الان .

وشدد رئيس كتلة الحوار أن الطائرات المسيره و الصواريخ العابره للدول والرشقات الصاروخيه لم تكن يوما أحد فصول اي مسرحيه، بل أنها تحرق أي نص وتحول المنطقة بأكملها لدمار شامل.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أقل من 24 ساعة على الرد الإيراني ، جددت مصر علي لسان وزير الخارجية سامح شكري مواقفها ، وذلك فى اتصال هاتفي جمعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ، حيث أكد شكري على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لاسيما من خلال التوقف عن استهداف المدنيين العزل، وفتح المعابر البرية الحدودية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات، وإزالة المعوقات الخاصة بدخول المساعدات، بالإضافة إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.