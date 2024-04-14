شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان": التحالف الوطنى لعب دورا فى إبراز دور مصر الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لدور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، الذي يمثل أحد آليات المجتمع المدني المصري في تعزيز مسيرة احترام حقوق الإنسان المتعددة وفي مقدمتها وأولوياتها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كحق السكن والصحة والتعليم والعمل والتنمية وغيرها من الحقوق والتي أثمرت وفقا لمؤشرات متعددة عن جهود التحالف في القري والنجوع وصعيد مصر والتي لا يمكن انكارها.

وأضاف عبدالجواد أحمد في تصريحات له، أن التحالف الوطني أكد بما لا يدع معه أي شك اعتناقه منهج التمكين من حقوق الإنسان والعمل الإنساني بلا تميز، لافتا الى أنه لعب دورا بارز في الإسهام الكبير في الإمداد الإنساني لقوافل المساعدات المستمرة للأشقاء في غزة منذ بدء الأزمة حيث شارك التحالف جهودا مصرية متعددة في إعداد قوافل المساعدات الإنسانية الطبية منها والغذائية .

ولفت عبدالجواد أحمد الى أن التحالف الوطني لعب دورا في إبراز دور مصر الشعبي جنبا الي جنب مع دور الدولة المصرية القومي والعربي تجاه أشقائها في دول الجوار وفي مقدمتهم دولة وشعب فلسطين، مطالبا كافة منظمات المجتمع المدني والحقوقي منه والتنموي كشركاء في الوطن إعادة النظر في استراتيجية العمل وأهدافهم وتبني أجندة وطنية تلبي احتياجات المجتمع المصري في الوقت الراهن وتتوافق مع جهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى في مسيرته وعلي رأسها بناء الإنسان المصري.