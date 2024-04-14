الحركة الوطنية تشيد بتحركات القيادة السياسية: تحفظ لمصر هيبتها وسلامة أراضيها

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القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية بالموقف المصرى في التعامل مع التداعيات والأحداث الإقليمية وبالأخص ما شهدناه خلال الساعات القليلة الماضية من توترات في الأحداث بين إيران وإسرائيل، مشددا على أن القيادة المصرية تتعامل بحكمة ورشد بما يحفظ لمصر أمنها وهيبتها وسلامة أراضيها وحدودها.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن كل تحركات الجانب المصري دائما تدعو إلى التريث وعدم الانجرار وراء دعوات العنف وتجنيب المنطقة ويلات الحرب والدخول في صراع، عواقبه ستكون وخيمة علي الجميع كما أن القيادة السياسية سبق وحذرت مرارا وتكرارا من مغبة الصراع الدائر في المنطقة وخطورة ذلك على الجميع، لأن ذلك سيحول المنطقة بالكامل إلى مسرح عمليات حربية وصراعات إقليمية تدفع ثمنها شعوب المنطقة غاليا.

ودعا اللواء رؤوف المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب لأن المنطقة لم تعد تتحمل أي تداعيات وأزمات اقتصادية ناجمة عن الحروب والصراعات، وبالأخص مع تصاعد وتيرة التوتر علي الجبهة الفلسطينية.