شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الموقف المصرى من النزاع الإيرانى الإسرائيلى منضبط وحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب المستقلين الجدد إن الموقف المصري من الهجوم الإيراني علي إسرائيل كرد فعل علي قيامها بالهجوم علي القنصلية الإيرانية في سوريا منضبط وحكيم، والذي جا مستندا لفهم لما يدور وإدراك كامل لمخاطر هذا النزاع علي استقرار المنطقة والتشابك الواضح في المصالح بين ايران واسرائيل وحلفائها.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن إشادته بالموقف المصري يأتي في ظل هدفه الحفاظ علي استقرار المنطقة بالكامل.

وأضاف عناني أن مصر من خلال دورها المحوري مع الاحتفاظ بثوابته تدرك مخاطر ذلك الاضطراب، وذلك النزاع الذي قد يؤثر بالسلب علي الشعوب والدول في المنطقة بل قد يؤثر على ما يدور في غزة.

ويؤكد الحزب علي دعمه الكامل للقيادة المصرية في موقفها الداعي لضبط النفس مع أخذ الإجراءات اللازمة علي الحفاظ علي الوطن وسلامة أراضيه مع الإشادة الكاملة بثبات الموقف المصري تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن مصر أعربت فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

واعتبرت أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية - الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.