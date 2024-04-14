شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: إسرائيل تخشى أى تصعيد عسكرى جديد فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل شن عملية في رفح؛ كرد فعل علي الهجوم الإيراني بالأمس، والتي جاءت بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا مشيرا إلي أن أي تصعيد عسكري جديد أصبح محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلي انزلاق قوي إقليمية جديدة في هذا الصراع القائم.



وقال "محسب"، إن قيام جيش الاحتلال بعملية عسكرية شاملة في رفح كان أمرا محسوما، حيث وافق نتنياهو، قبل أسبوع، على خطة لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، وهو الأمر الذي حذرت منه مصر مرارا وتكرارا حيث تقع رفح الفلسطينية علي الحدود المصرية، وهي المدينة التي باتت الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل كانت تحاول فرض واقعا أمنياً واستراتيجياً وهو ما يمثل تهديد للعلاقات المصرية - الإسرائيلية، مؤكدا علي ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لتجنيب المنطقة من مخاطر السقوط في دائرة العنف والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن النائب أيمن محسب، الجهود المصرية المبذولة للتصدي لتنفيذ اجتياح مدينة رفح، التي باتت آخر نقطة يلجأ إليها النازحون، والملاصقة للحدود المصرية، والتي قد يؤدي اجتياحها إلي عواقب وخيمة. مطالبا المجتمع الدولي بالتكاتف للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية.