شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة أوروبية لمصر لإدارة الحركة الجوية بكل احترافية خلال الظروف الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الطيران في بيان لها مساء اليوم الأحد جاء فيه أنه في ضوء التقرير اليومي الصادر عن هيئة الأمان والسلامة الاوروبية (اليوروكنترول) ، والذي أشادت فيه بكفاءة أداء الجانب المصري من خلال التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري والتي ظهرت بالشكل المشرف والمتميز فى ظل إغلاق المجالات الجويه لبعض الدول المجاورة الذي أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وأعداد الطائرات وتكثيف الضغط على المجال الجوي المصري، حيث قاموا على الفور بالتعامل بكل سلاسة وأمان الأمر الذي يثبت كفاءة ومهارة العناصر البشرية العاملة بمنظومة المراقبة والملاحة الجوية خاصة خلال تعاملهم باحترافية ودقة عالية في الظروف الاستثنائية والتزامهم أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية.

هذا وقد أشادت اليوروكنترول بالدور الكبير والفعال لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربيه السعودية، لقيامهم على الفور بتفعيل خطة طوارئ بين إقليمي الطيران المصرى والسعودى وتحديد مسارات محددة بدقة عالية ساعدت على استيعاب الحركة الجويه الطارئة خلال تلك الظروف الاستثنائية، هذا وقد أعربت الهيئة عن تقديرها لأداء سلطات الطيران المدني ومنظومة الملاحة والمراقبة الجوية بالبلدين، لما بذلوه من جهد كبير ودور ملموس خلال تعاملهم مع هذا الموقف الطارئ بشكل سريع وبكفاءة عالية،، حيث تم على الفور التنسيق التام بين الجانبين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لاستيعاب الحركة الجوية الوافدة والناتجة عن تحويل العديد من الطائرات من مسارها الجوي المعتاد إلى كلا من المجال الجوي المصري والسعودي.