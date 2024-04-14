شكرا لقرائتكم خبر 100 يوم على اختطاف أشهر قضاة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حمل وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي «المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبد الوهاب قطران الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور 100 يوم على اختطافه وإخفائه قسرا في معتقلاتها».

وفيما تحول قطران إلى أشهر قاض باليمن بعد مواقفه الشجاعة، قال الإرياني في بيان نشر على حسابه بمنصة «إكس» «إن ميليشيات الحوثي اعتقلت القاضي قطران، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها الإجرامية، واستمرارها في نهب الإيرادات العامة للدولة ورفض صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، وانتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وانتقاده أعمال القرصنة وعسكرة البحر الأحمر‏».

وأضاف» أقدم ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي الإرهابية، مطلع يناير المنصرم على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الدوريات، وقام باختطافه وإخفائه قسرا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية».

وأشار الإرياني إلى أن المليشيات قامت برفع الحصانة القضائية عن القاضي قطران، بعد 40 يوما من اختطافه وصعدت حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها».

وأوضح أن ذلك يأتي «بهدف إرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق للرأي العام، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».

وطالب وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات التي وصفها بـ»الإجرامية» والضغط على ميليشيات الحوثي لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد أو شرط، كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي، بالشروع في تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وكانت منظمة هيومن رايتس، ذكرت في تقرير لها مطلع العام الجاري، أن الحوثيين اعتقلوا القاضي قطران على الأرجح بسبب منشوراته على منصة «إكس» التي انتقد فيها أفعال الحوثيين في البحر الأحمر.

يذكر أن القاضي عبدالوهاب قطران، انقلب على جماعة الحوثي قبل أشهر، وتعرض للاختطاف عقب دعوته لمظاهرة ضد الحوثيين.

على صعيد آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن عودة أكثر من 4500 مهاجر عالق من اليمن إلى بلدان القرن الأفريقي، أغلبهم في رحلات عودة تلقائية بالقوارب عبر البحر الأحمر، وذلك خلال أول شهرين من العام الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير لها، حول الهجرة على طول الممر الشرقي، «إن أكثر من 4500 مهاجر غادروا اليمن باتجاه دول القرن الأفريقي خلال شهري يناير وفبراير الماضي».

وبحسب التقرير، فقد ساعدت منظمة الهجرة الدولية أكثر من 1600 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن على العودة بأمان إلى بلدانهم الأصلية ضمن برنامج الرحلات الإنسانية الطوعية، خلال الشهرين الأولين من العام 2024.

وأكدت المنظمة، أن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل يطلبون المساعدة في العودة وبشكل عاجل إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي في العام الجاري، بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن وصعوبة الوصول إلى دول الخليج، وخاصة السعودية.

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