الأردن يعترض أجساما طائرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الأردنية أمس تعاملها مع أجسام طائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد، مساء السبت، مؤكدة عدم وقوع أضرار مادية أو بشرية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الأردنية أمس تعاملها مع أجسام طائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد، مساء السبت، مؤكدة عدم وقوع أضرار مادية أو بشرية. وجاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا». وقالت حكومة الأردن «جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر»، مشيرا إلى أن شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك، دون إلحاق أي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين بحمد لله.

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