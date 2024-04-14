شكرا لقرائتكم خبر العراق يدعو للتعاون مع دول الجوار لضبط الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أمس من أن الحروب لن تجلب الحلول للشعوب وستعمق المشاكل بين البلدان.

وشدد خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي «على ضرورة تخفيف التوترات وعدم الانجرار إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وأن الحروب لن تجلب الحلول للشعوب وستعمق المشاكل بين البلدان» حسب بيان للرئاسة العراقية.

ودعا إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية باعتبارها عنصرا أساسيا لاستقرار المنطقة عبر منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

وذكر البيان أنه تمت مناقشة أمن الحدود وضرورة التنسيق والتعاون البناء في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار مع دول الجوار وبما يعود بالمنفعة على الجميع ويحقق مصالح الشعوب وبحث التطورات الأخيرة في المنطقة والتداعيات الناجمة عن ذلك.