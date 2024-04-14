شكرا لقرائتكم خبر البرهان: اقتربنا من حسم المعركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان، أن الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية وأسطوله الجوي ومنظومات المدفعية والطيران، وسيتم حسم المعركة قريبا.

وأضاف البرهان لدى مخاطبته ضباط وجنود منطقة أم درمان العسكرية، «طالما أن الحرب مستمرة فلن نتفاوض، وطالما أن هناك احتلالا لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة، فلن نتفاوض إلا إذا أخرج المتمردون قواتهم خارج هذه المدن، وتم تجميعها في مناطق محددة»، مجددا ثقته في قدرة الجيش على سحق التمرد واستئصاله.

وتشهد جبهة وسط السودان مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في صراعهما على ولاية الجزيرة. فبينما بدأ الجيش تحركا مكثفا من محاور عدة بقوات برية كبيرة معززة بالمدفعية وسلاح الطيران لتحرير الولاية من قبضة «الدعم السريع»، تستميت الأخيرة في الدفاع عن مواقعها التي اكتسبتها في الولاية، وتدور معارك شرسة بين الجانبين على مشارف مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وقالت مصادر ميدانية، إن متحركات الجيش توشك أن تطبق حصارها على قوات «الدعم السريع» داخل ولاية الجزيرة، عبر أكثر من 3 محاور من الشرق والجنوب والغرب، وتحرز كلها تقدماً في اتجاه مدينة ود مدني، بحيث بات بعضها على بعد نحو 10 كيلومترات من المدينة.

فيما تمكن الجيش في المحور الغربي من السيطرة على بلدة المدينة عرب، نحو 15 كيلومترا غرب ود مدني، في وقت يشهد المحور الشرقي على الطريق الرابط بين الولاية والقضارف اشتباكات ومواجهات ضارية، بتغطية فعالة من سلاح الطيران.