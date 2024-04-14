عودة دموية لأهالي غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد وأصيب العشرات من النازحين الفلسطينيين أمس، جراء استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع بوصول خمسة شهداء من النازحين والعشرات من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال لمئات النازحين الفلسطينيين أثناء محاولتهم اجتياز شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات للوصول إلى منازلهم شمال قطاع غزة، والتي هجروا منها خلال العدوان المستمر على القطاع لليوم الـ191 على التوالي.

وبدأت أمس موجة عودة للفلسطينيين من وسط القطاع إلى مدينة غزة والشمال، وشوهد مئات المواطنين أغلبهم من النساء والأطفال يسيرون على شارع الرشيد قرب جسر وادي غزة تمهيدا لعودتهم إلى الشمال، وأكد شهود عيان أنهم أجروا اتصالات مع أقاربهم الذين عبروا الحاجز الإسرائيلي، وسط تزايد كبير في كثافة الأعداد تحاول العودة.

وفي السياق ذاته وصل العديد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، نتيجة استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمئات النازحين على طول شارع الرشيد غرب قطاع غزة، بينما شاركت طائرات حربية ومسيرة وبوارج حربية في استهداف النازحين الفلسطينيين، وسط دوي انفجارات ضخمة تسمع على طول شارع الرشيد غرب القطاع.

على صعيد آخر، أدعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، أن حركة حماس رفضت الخطوط العريضة لصفقة الرهائن التي قدمها لها وسطاء المفاوضات، بحسب ما أعلنه وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» التي أوردت النبأ، وقالت «إن التحديث يأتي بعد أكثر من أسبوع من اجتماع الأطراف المعنية في القاهرة».

وذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن رفض الوسطاء الثلاثة للمقترح، الذي تضمن مرونة كبيرة من جانب إسرائيل، يثبت أن زعيم حماس يحيى السنوار، غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق إنساني وبعودة الرهائن.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء «إن حماس تواصل استغلال التوترات مع إيران وتسعى إلى التصعيد في المنطقة».

ضحايا غزة حتى أمس: