شكرا لقرائتكم خبر الدبيبة يدعو للتصدي لعودة العسكر في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس حكومة الوحدة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بالتصدي لحكم العسكر الذي يسعى للعودة للسيطرة على بلاده.

وقال خلال مشاركته في حملة لجمع تبرعات لفلسطيني في مدينة مصراته، أن حكم العسكر الذي استمر 40 عاما يحاول الآن العودة لنهب المصارف، مشيرا إلى أن ما وصفه بسياسة كسر الأنوف أو الحكم بالسيف على الآخرين، لن تحكم ليبيا بعد 40 سنة من حكم العسكر والفرد الواحد.

وعد الزيادة، التي أضافها مصرف ليبيا المركزي، ظالمة، تستهدف تغطية فواتير أخرى من جيوب الليبيين.