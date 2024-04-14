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الدبيبة يدعو للتصدي لعودة العسكر في ليبيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس حكومة الوحدة الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بالتصدي لحكم العسكر الذي يسعى للعودة للسيطرة على بلاده.

وقال خلال مشاركته في حملة لجمع تبرعات لفلسطيني في مدينة مصراته، أن حكم العسكر الذي استمر 40 عاما يحاول الآن العودة لنهب المصارف، مشيرا إلى أن ما وصفه بسياسة كسر الأنوف أو الحكم بالسيف على الآخرين، لن تحكم ليبيا بعد 40 سنة من حكم العسكر والفرد الواحد.

وعد الزيادة، التي أضافها مصرف ليبيا المركزي، ظالمة، تستهدف تغطية فواتير أخرى من جيوب الليبيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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