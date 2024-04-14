شكرا لقرائتكم خبر الحرس الثوري يحذر أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني بثه التلفزيون الرسمي أن أي دعم أو تورط في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية».
وبحسب البيان، نجح الحرس الثوري الإيراني في استهداف وتدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإرهابي الصهيوني في الأراضي المحتلة باستخدام الطائرات دون طيار والصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري يحذر أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.