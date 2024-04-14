الحرس الثوري يحذر أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة بالبقاء خارج الصراع.

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني بثه التلفزيون الرسمي أن أي دعم أو تورط في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية».

وبحسب البيان، نجح الحرس الثوري الإيراني في استهداف وتدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الإرهابي الصهيوني في الأراضي المحتلة باستخدام الطائرات دون طيار والصواريخ.