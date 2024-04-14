شكرا لقرائتكم خبر مجلس الأمن يهرول من أجل إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - هرول مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ أمس بناء على طلب إسرائيل، لبحث الهجوم الإيراني. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هرول مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ أمس بناء على طلب إسرائيل، لبحث الهجوم الإيراني. ودعت إسرائيل مجلس الأمن إلى إدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وطلب جلعاد إردان مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة رسميا عقد هذه الجلسة الطارئة في رسالة إلى رئيس المجلس، وأعرب دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إطلاق إيران مسيرات وصواريخ ضد إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يهرول من أجل إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.