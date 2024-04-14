شكرا لقرائتكم خبر إيران: نسقنا مع أمريكا قبل 72 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن مفاجأة كبيرة بشأن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل الهجوم الذي شنته بلاده على إسرائيل.

وقال خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران أمس «إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس».

وأضاف عبداللهيان «قبل نحو 72 ساعة من عملياتنا، أبلغنا أصدقاءنا وجيراننا في المنطقة أن رد إيران على إسرائيل مؤكد ومشروع ولا رجعة فيه».

وأطلقت طهران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في أول هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني اشتمل على أكثر من 300 من الطائرات المسيرة والصواريخ، وأنه تسبب في أضرار طفيفة لمنشأة عسكرية إسرائيلية.