شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المجتمع الدولى يتحمل مسئولية التصعيد الإيرانى الإسرائيلى وتداعياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هجوم إيران على إسرائيل يأتي نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح سلطان، في تصريحات له، أنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن لوقف إطلاق النار على غزة فمن المتوقع أن يتوسع الصراع فى المنطقة أكثر من ذلك.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما يحدث أمر متوقع في ظل التصعيد المستمر من الجانب الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

وحذر النائب محمد سلطان، من تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، على خلفية ما قامت به إيران من توجيه الطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئوليته في ذلك التصعيد مطالبا إياه بأن مواجهة هذا التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها ما يحدث من إيران تجاه إسرائيل.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي تصعيد محتمل، وأمن مصر القومي خط أمر لا يسمح بالمساس به.

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مصر كانت دائما ساعية إلى عدم توسيع دائرة الصراع كما أنها لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني، فضلا عن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.