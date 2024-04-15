ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التصعيد بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وجرى خلال اللقاء بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار.

كما أكد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد وفقا لـ “العربية”.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطورات التصعيد في المنطقة وخطورة انعكاساته. وأضافت الوكالة الرسمية أن الجانبين ناقشا الجهود المبذولة تجاه احتواء تداعيات هذا التصعيد.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إذ بحثا خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن التصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في القطاع ذاته وتداعياته.