أفاد مسؤولون أميركيّون وغربيّون، عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، بأنّهم يتوقّعون أن تردّ إسرائيل على الهجمات الإيرانيّة اليوم الاثنين، مؤكّدين أنّ الولايات المتحدة الأميركية لن تشارك في ذلك، وأنّها تدفع إسرائيل إلى عدم القيام بأيّ شيء قد يؤدّي إلى تصعيد الصّراع.
وذكر المسؤولون أنّ الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا تعاونت مع إسرائيل في التّصدّي للصّواريخ والمسيّرات الإيرانيّة، إضافةً إلى دول عربيّة من ضمنها السعودية والأردن، مشيرين إلى أنّه تمّ إحباط 99 بالمئة من الصّواريخ والطّائرات بدون طيّار الإيرانيّة.
وقدّروا أنّ نحو 50 بالمئة من الصّواريخ الباليستيّة الإيرانيّة فشلت في الإطلاق، أو تحطّمت أثناء الطّيران قبل أن تصل إلى هدفها أو يتمّ اعتراضها. وذكر المسؤولون أنّ الطّائرات الحربيّة الأميركيّة أسقطت أكثر من 70 طائرة بدون طيّار، واعترضت سفن البحريّة في شرق البحر الأبيض المتوسط أربعة صواريخ إيرانيّة على الأقل، كما أسقط نظام صواريخ "باتريوت" الأميركي في العراق صاروخًا باليستيًّا إيرانيًّا؛ واعترض نظام "آرو" الإسرائيلي معظم الهجمات الصّاروخيّة الباليستيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وغربيين: إسرائيل قد ترد على إيران الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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