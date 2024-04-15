شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى للعمل الأهلى نجح فى الوصول لكل شبر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأوضحت نصر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في الوصول لكل شبر في محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني يعمل على توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ويتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة السيسي، لاستكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد رُكنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن التكافل والعمل الأهلى، هو ذراع أساسى بالدولة والمجتمع يخفف بدوره عن كاهل الأسرة المصرية.

وتابعت النائبة منال نصر، أن التحالف قام بالعديد من المبادرات التي استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، فضلا عن و25 مليون مواطن تلقوا خدمات طبية، وكذلك توزيع 36 مليون كرتونة خلال شهر رمضان.