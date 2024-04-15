صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة؛ لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "الاعتراف" - أنه "توالت مؤخرا الدعوات التي تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وأخذ مكانها الشرعي، خاصة أن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بـ"دولة فلسطين"، ويتداول المجتمع الدولي الحديث بشأن أحقية هذا الاعتراف، فلدى كبار الساسة في إسبانيا والنرويج وإيرلندا بوادر احتمالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا شك أن الأمم المتحدة تبنت تسمية «فلسطين» لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988 اعترافا بإعلان الاستقلال الفلسطيني، لكن الدولة المعلنة لا تتمتع بعد بوضع رسمي داخل النظام".

وأشارت إلى أنه في المقابل إسرائيل تبدو غير مكترثة بهذه القرارات والاتجاه في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة أن حلفاءها أعربوا عن انزعاج وقلق إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفي إطار ذلك جاء إعلان رئاسة مجلس الأمن الدولي عن عدم التوصل لتوافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد في المجلس.

صحيفتان قطريتان: الدوحة تسعى لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

أكدت صحيفتا (الشرق) و(الوطن) القطريتان أن الدوحة تسعى لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك عبر التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.

وذكرت صحيفة (الشرق) - في افتتاحيتها، اليوم الاثنين، تحت عنوان: "وقف العدوان على غزة المدخل للاستقرار الإقليمي" - أن "تصاعد التوتر في المنطقة في أعقاب الهجوم الإيراني بالمسيرات على الكيان الإسرائيلي - ردا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصليتها في دمشق - جعل دولة قطر تدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأشارت إلى أن "استمرار دولة قطر في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يأتي إدراكا منها لأهمية وقف العدوان على غزة باعتباره السبيل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعاته، بجانب تمهيد الطريق لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية باعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة".

وفي افتتاحيتها تحت عنوان "قواعد جديدة"، أكدت صحيفة (الوطن) أهمية التحرك لوقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة، كهدف فوري وسريع من أجل إشاعة أجواء الأمن والاستقرار بشكل كامل.

وفي سياق متصل دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - أنها "تتابع بقلق شديد الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية.. يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2728 لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة إلى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

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