شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تحديات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ويناقش خلالها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

كما ينظر 18 تقريرا للجان النوعية عن 17 اقتراحا برغبة وطلب مناقشة، حيث من المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء فيها بعد موافقة المجلس عليها.

وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن " إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظةالوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية "وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن: " إعادة تشغيل سوق مدينة 15 مايو – جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.