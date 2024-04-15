شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن عن التأمين الصحى الشامل: نجحنا فى ما لم تستطع أمريكا تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بدأنا نظام في مصر، لم تستطع أمريكا علي إطلاقه"، بهذه الكلمات استهل النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، خلال حديثة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عن التحديات التى تواجه منظومة التأمين الصحى مع بدء تطبيق المرحلة الثانية، في ضوء طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا من الأعضاء، مشيراً إلي أن الإصرار الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي إطلاق المشروع وإنجاج المنظومة.

وشدد "الخولي" علي أهمية الجانب المالي لتنفيذ المشروع في مراحلة المختلفة، واستدامته، مشيراً في هذا الصدد، علي أهمية تقديم التسهيلات وإعادة مراجعة الاشتراطات لمشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم قدره الدولة وحدها علي التنفيذ.

وتساءل "الخولي" عن نسبة مشاركة القطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولي، منوها إلي أهمية ألا يقل مستوي الخدمات المقدمة للمواطن في محافظات المرحلة الثانية عن نظيرتها في الأولي، حتي لا يصاب المواطن بالصدمة، قائلاً : "المواطن في محافظة المنيا، إحدي مراحل المرحلة الثانية سينظر إلي ما جري تطبيقة في المرحلة الأولي ويرغب في مثيلها".

وأيد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب حسام الخولي، في أهمية الوقوف علي المحاذير في الانتقال للمرحلة الثانية قائلاً : "لعل المنطلق في هذا الحديث، النجاح الذي شهدته محافظات المرحلة الأولي، مما يجعل هناك تخوفات علي التجربة في المحاذير من الانتقال للمراحل الأخرى".