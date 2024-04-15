برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: التأمين الصحى الشامل إنجاز تاريخى وأمل المصريين

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن، مطالبا الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإعلان عن التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال "عبد المحسن" إن الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقا لخطة التنمية المستدامة. وشدد عبد المحسن، على أهمية كشف استعدادات الحكومة للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلافي أي سلبيات في المرحلة الأولى.

من جانبه طالب النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، الحكومة بمراجعة الاشتراطات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في التأمين الصحي الشامل، والتفعيل اللائق للمنظومة لاسيما وسط توجيهات القيادة السياسية بأن يحقق المشروع نقله حضارية للمواطنين حفاظا علي الصحة العامة.

وأشار "رسلان" إلي أن تطبيق التأمين الصحي في محافظة الاقصر، لم يأتي بثماره المرجوة، مشددا علي أهمية مراجعة المنظومة بالمحافظة.