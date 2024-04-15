شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض أمام الشيوخ: راتب الممرض يصل لـ17 ألف جنيه بالتأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، نقيب الممرضين، منظومة التأمين الصحي الشامل، بأنه ثورة حقيقية لتحسين الصحة فى مصر، ويخدم كل الشعب المصري، فهو منظومة شاملة راعت الكثير من الشكاوى في النظام القديم، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التطبيق الصحي، تم تطبيقها في 6 محافظات و29 مستشفى و256 وحدة صحية، موجود فيهم 13 ألف ممرض وممرضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وتحدثت كوثر محمود في كلمتها عن الإيجابيات التي حققتها المنظومة للقطاع الطبي ومنهم الممرضين، حيث يصل راتب الممرض إلي 17 ألف جنيه حسب الدرجة والكفاءة ، مقابل ما يقرب من 4- 5 الاف خارج المنظومة، فضلا عن الحرص علي التدريب الإلزامي وتنمية المهارات وكذا ربط الأداء بالتقييم، وتغيير الهوية البصرية للفريق الصحي حيث أصبح هناك شكل محترم يليق بالمنظومة.

وشددت محمود علي أهمية العمل سويا من أجل إنجاح تلك المنظومة بحيث يكون خطة موازية لباقي المحافظات لتقديم جودة في الخدمات قبل العام 2030 المقرر له تطبيق المنظومة في باقي المنظومات، و توعية باقي الفريق الصحي والطبي في مصر حول الشروط المطلوبة لإنجاح تلك المنظومة.