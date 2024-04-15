شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لدى أستراليا تدين حادث الطعن في سيدني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا عن إدانتها واستنكارها لحادث الطعن الذي وقع في مجمع ويستفيلد بونداي بمدينة سيدني.
وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا ولذوي الضحايا جراء هذا الحادث المأساوي مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا ولذوي الضحايا جراء هذا الحادث المأساوي مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.