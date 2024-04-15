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سفارة المملكة لدى أستراليا تدين حادث الطعن في سيدني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت سفارة المملكة العربية لدى أستراليا عن إدانتها واستنكارها لحادث الطعن الذي وقع في مجمع ويستفيلد بونداي بمدينة سيدني.
وتتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا ولذوي الضحايا جراء هذا الحادث المأساوي مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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