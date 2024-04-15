شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ: مطالبات بتحويل الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة الي هيئة اقتصادية لتقليل العبء على الدولة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال دعبس ان تحويل هيئة الرعاية الي هيئة الاقتصادية سيؤدى الى تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص.

وطالب دعبس، بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وأن يكون هناك رقابة جيدة علي تلك المنظومة، كما طالب دعبس بان يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، وقال إن القطاع الخاص لم يأخذ حقة ولابد من العمل علي تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل على إنشاء أي منشاة صحية بل والمساعدة على ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص.

كما طالب دعبس بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له، والعمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم والية للتسعير على غرار الفنادق بحيث يكون هناك نجمة ونجمتين ووضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية المطالبات.

وقال النائب احمد شعبان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن الرئيس السيسى أول من فكر بتطبيق التأمين الصحى على الجميع، رغم أن الدساتير جميعها كانت تنص على أن تلتزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية للمصريين.