شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات التحالف الوطني تمتد لدعم ذوي الهمم واكتشاف المواهب.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مسار خدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك حتى تكون مظلة حماية اجتماعية ودعم فرص حصولهم على المزيد من المكتسبات التي تنتصر لحقوقهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولم تقتصر جهود التحالف الوطني على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أول مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها ورعايتها بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، وقام بتكريم المشاركين فى دورة كرة القدم للمواهب الصاعدة، والتى أقيمت بملاعب مركز التعليم المدنى بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة.

كما أنه نظم آخر فعاليات تحت شعار "قادرون باختلاف"، احتفالا حاشدا لتكريم ذوى الهمم بمركز شباب أبو المطامير بالبحيرة ، وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم فقرات فنية للأطفال من ذوى الهمم، وتوزيع كمية كبيرة من الملابس الشتوية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.

وحرص الاحتفال، على تكريم أعضاء رابطة ذوى الهمم بمركز أبو المطامير، ووزعت عليهم شهادات التقدير لجهودهم فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة.

