أمير الكويت يعين رئيسا جديدا للحكومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس، أمرا أميريا بتعيين نجل شقيقه الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. واعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن الاستمرار في منصبه رئيسا للمجلس عقب انتخابات مجلس الأمة التي جرت في الخامس من الشهر الحالي. يذكر أن رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد العبدالله كان وزيرا للنفط في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح عام 2011، وقبلها وزيرا للإعلام والمواصلات حيث تولى العمل الوزاري في 2001.

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