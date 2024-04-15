الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بعد أن شنت إيران هجوما مباشرا على إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية على أحد المباني التابعة للسفارة الإيرانية بدمشق أخيرا. وقال جوتيريش خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن في نيويورك «إن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق». وأضاف قائلا «لقد حان الوقت لنزع الفتيل وخفض التصعيد، لقد حان الوقت لممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

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