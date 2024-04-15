مؤتمر باريس: السودانيون ضحايا النسيان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مؤتمر باريس حول السودان الذي عقد في العاصمة الفرنسية أمس، إلى إنهاء الحرب على وجه السرعة بين الفرقاء في السودان، وتغليب مصلحة الوطن، وإنقاذ ملايين الأبرياء الذين لا يجدون الطعام والشراب.

وحث وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المجتمع الدولي لتقديم الدعم العاجل للسودان، وذلك في بداية مؤتمر مساعدات منعقد في باريس.

وقال سيجورني «إنه بعد عام من اندلاع حرب أهلية في السودان، أصبح السودانيون ضحايا النسيان، بالإضافة إلى كونهم ضحايا النزوح والجوع، وأضاف» نحن نطرح أزمة طالها النسيان على أجندة المفاوضات».

وتعهدت بيربوك بتقديم مساعدات بقيمة 244 مليون يورو (260 مليون دولار) للسودان والدول المجاورة علاوة على التمويل السابق، كما دعت جميع الدول التي تحضر مؤتمر المانحين «لتقديم مساهمات مماثلة»، وقالت «سويا، يمكننا تجنب كارثة مروعة».

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية: أكبر أزمة هجرة في العالم تحدث أمام أعيننا، مخيمات اللاجئين بجنوب السودان مكتظة باللاجئين.

مؤتمر باريس:

20 وزيرا مشاركا

10 منظمات دولية

260 مليون دولار من ألمانيا