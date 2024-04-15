شكرا لقرائتكم خبر الخريجي: إنهاء المعاناة لن يأتي إلا بحوار داخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت المملكة عن قلقها البالغ جراء ما خلفه الصراع بين الأطراف المنازعة في السودان، من خسائر في الأرواح والممتلكات، بعد مرور عام كامل على الحرب.

ونيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، لدى مشاركته في مؤتمر باريس حول السودان، أمس، أن الحرب نجم عنها مقتل الآلاف من المدنيين، وتهجير قرابة 8,3 ملايين شخص من منازلهم، أكثر من 1,7 مليون منهم عبروا الحدود إلى دول مجاورة.

وأوضح أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة والمعاناة المتفاقمة، هو عبر حل سياسي داخلي (سوداني - سوداني)، يحترم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويفضي إلى وقف لإطلاق النار للحفاظ على مقدرات هذا البلد ومؤسساته الوطنية من الانهيار.

وجدد نائب وزير الخارجية ترحيب المملكة بكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة.

وعزمها مواصلة الجهود لرعاية المباحثات، خلال منبر جدة، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، لوقف إطلاق النار وعودة الحوار السياسي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وأكد الخريجي، أن مشاركة المملكة في الاجتماع تأتي في إطار الحرص على تفعيل الجهود الدولية والتعاون متعدد الأطراف لتحقيق السلام والأمن المستدام في السودان، واستكمالا للجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق.