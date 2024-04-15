اخبار العالم

20 ألف نازح يوميا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 20 ألف نازح يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات الأمم المتحدة التي صدرت أمس، بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب الأهلية في السودان، أن نحو 20 ألف شخص ينزحون يوميا في السودان.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من نصف النازحين من الأطفال وصغار السن.

كانت هذه تفاصيل خبر 20 ألف نازح يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا