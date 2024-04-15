20 ألف نازح يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات الأمم المتحدة التي صدرت أمس، بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب الأهلية في السودان، أن نحو 20 ألف شخص ينزحون يوميا في السودان. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من نصف النازحين من الأطفال وصغار السن.

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