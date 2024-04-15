67 قتيلا ومصابا في اشتباكات الفاشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت نقابة أطباء السودان، أمس، إن عدد قتلى الاشتباكات الدائرة منذ ظهر أمس في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال درفور غرب البلاد، بلغ 6، بينما أصيب 61 آخرون. وأضافت «نقابة أطباء السودان» عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، بأن مصابي الاشتباكات الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر الجنوبي، بينهم طبيبة أصيبت «أثناء تأدية عملها».

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