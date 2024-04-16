شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح باب التقديم بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمصريي الخارج 1 مايو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، موعد إعادة فتح باب التقديم في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

وأوضحت إنه سيتم إعادة فتح باب التسجيل في المبادرة اعتبارًا من يوم 1 مايو المقبل، وذلك من خلال رابط المبادرة: (https://www.tagneedinit.gov.eg/)