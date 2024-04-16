"التعاون الخليجي" يدعو لوقف الحرب على غزة ويحذر من التصعيد بالمنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر مجلس التعاون الخليجي من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تؤثر على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل.

ودعا المجلس إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين.

وشدد بيان المجلس على ضرورة ضبط النفس فيما يتعلق بالتصعيد بين طهران وتل أبيب، عقب قصف إيران لإسرائيل وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن الرد.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لتجنب تفاقم الأزمة الحالية التي يمكن أن تتسع رقعتها لتطال منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل منطقة حساسة لها أهمية كبيرة للعالم أجمع.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان متلفز مساء السبت، أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".

وتتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الرد على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل، مساء السبت الماضي، في ذات الوقت الذي تحذر فيه إيران مما وصفته بـ"مغامرة جديدة" لإسرائيل، وتؤكد أن ردها سيكون سريعا وقويا.

وكانت إسرائيل قد هاجمت قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، وهو الهجوم الذي تعهدت إيران بالرد عليه في الوقت المناسب.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل خاصة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية وأدت إلى مقتل نحو 1250 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين في الـ7 من أكتوبر الماضي، وهي العملية التي تلاها هجوم إسرائيلي عنيف على قطاع غزة تسبب في مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا آخرين.

من جهة أخرى أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كني، أن "الخطأ الكبير الذي ارتكبه الصهاينة خلال جريمتهم في دمشق يتمثل في فتحهم المجال أمام إيران لاختبار قوتها العسكرية".

وقال باقري كني، إن "على الصهاينة ألا يرتكبوا الخطأ الثاني، لأن الرد الإيراني سيكون أشد وأقوى وأوسع نطاقاً، فهذه المرة لن تكون أمامهم فرصة لـ 12 يوماً".

وأضاف أن "إيران عندما قررت الحفاظ على مصالحها عبر معاقبة الصهاينة خططت أيضاً لخباثتهم المستقبلية"، مؤكدا أن "الرد الإيراني سيكون في أقل من بضع ثوان".