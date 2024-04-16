طقس غير مستقر بالإمارات وتحذيرات من أمطار غزيرة ببعض المناطق

ياسر رشاد - القاهرة - يسود طقس غير مستقر بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواجه أغلب المدن سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة، وأعلن المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، عن امتداد منخفض جوي سطحي متعمق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل، طقس غير مستقر ويتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بجانب نشاط سريع للرياح وتكون معتدلة وقوية أحيانًا خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ولفت المركز أن البحر يشهد اضطراب في الموج وشديد الإضطراب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم غد

وذكر المركز أنه اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح الأربعاء، ستبدأ موجة أمطار جديدة من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

هيئة الأرصاد تحذر من حالة جوية عنيفة تؤثر على عمان والسعودية

وفي ذات السياق كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تأثر دولة الإمارات والبحرين بحالة جوية عنيفة ،متوقعًا استمرار تأثير هذه الحالة الجوية على شمال عمان وشرق المملكة العربية السعودية .

ولفت ت الهيئة أن الحالة الجوية العنيفة التي شهدتها بعض دول الخليج أمس، تسبب في وقوع ضحايا، حيث تعرضت سلطنة عمان أمس إلى منخفض جوى متعمق صاحبه سقوط أمطار غزيرة ورعدية وأدت إلى جريان الشعاب والأودية وترتب على إثر ذلك سقوط وفاة تسع طلاب.