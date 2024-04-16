برلمانيون: الرئيس السيسى أول من حذر من اتساع دائرة الحرب وضبط النفس ضرورة

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قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حذرت مرارا وتكرارا من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة تجنبا لاتساع دائرة الحرب.

وأوضح الخبيري، في تصريحات له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من حذر من اتساع دائرة الحرب، وتأثيراتها السلبية ليس فقط على أمن واستقرار المنطقة، وإنما تأثيرها السلبى على جميع دول العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر قادرة على حماية توازنها الاستراتيجى فى ظل ما تتعرض له المنطقة، وعدم التورط فى المشكلات والصراعات الإقليمية التى يمكن أن تعرقل المشروع المصرى التنموي، فضلا عن الحفاظ على مكانتها الإقليمية.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن حرب الإبادة التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، تسببت فى توسيع دائرة الصراع من خلال دخول قوى إقليمية فى هذه الحرب.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة أن تتمسك جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها أى اضطرابات أو توتر.

ومن جانبه أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك على حدود الرابع من يونيو عام 1967 يكفل انهاء الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول قائد على مستوى العالم يحذر مراراً وتكراراً فى مختلف المناسبات الدولية والإقليمية من اتساع دائرة الصراع داخل المنطقة.

وحذر " طنطاوى " من خطورة تفاقم الأوضاع في المنطقة إبان الهجوم الإيراني بمئات المسيرات والصواريخ على الجانب الإسرائيلي مشيداً بموقف القيادة السياسية المصرية بتكثيف جهودها واتصالاتها مع الأطراف المعنية لوقف التصعيد بالمنطقة.

كما أشاد النائب خالد طنطاوى بالموقف المصري برئاسة الرئيس السيسى الداعي لجميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف القاهرة لاتصالاتها مع جميع الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة والسلام مشيرًا إلى أن التصعيد الخطير الذي يحدث الآن على الساحة الإيرانية - الإسرائيلية هو نتيجة مباشرة للتحذيرات التي أطلقتها مصر مراراً وتكراراً في الماضي خاصة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتى بدأت منذ السابع من شهر أكتوبر العام الماضى ولاتزال مستمرة.

وأكد النائب خالد طنطاوى، خطورة المواجهة المباشرة بين ايران وإسرائيل وهو ما يلوح بحرب إقليمية واسعة التدمير والتأثير على المنطقة بشكل كامل مطالباً المجتمع الدولي سرعة التحرك لاجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى لانهاء الحرب على غزة لوقف التصعيد بالمنطقة.