"هآرتس" كشفت عن اختراق قراصنة لقواعد بيانات حساسة في إسرائيل

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن اختراق قراصنة لقواعد بيانات حساسة في إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة قاموا بإنشاء موقعا إلكترونيا لنشر تسريبات حصلوا عليها، مؤكدة أنهم نشروا آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع، ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.

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