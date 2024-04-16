تقلبات جوية شديدة بأغلب مدن السعودية.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفت المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن الأمطار تتساقط على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل،في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، وتشهد الشرقية، الرياض والقصيم، انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ومن جانبه حذر المرور السعودي من خطورة القيادة أثناء هطول الأمطار، الأمر الذي قد يسبب انزلاق المركبة في حالة القيادة بسرعة عالية، موضحًا أن المطر يجعل الطرق زلقةً وغير مستقرة، مشيرًا إلى أن القيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، مؤكدًا معدل تواصل الإطارات مع الأرض يكون شبه منعدم في حالة القيادة بسرعة ما يسهل انزلاق المركبات.

يذكر أن هناك أعاصير شديدة ضربت سلطنة عمان، وسط توقعات بتأثر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتلك الأعاصير، حيث أعلن خبراء الطقس بأن الأحوال الجوية بالسعودية والإمارات غير مستقرة خلال الفترة الحالية.

درجات الحرارة اليوم 16-4-2024

درجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى ببعض مدن المملكة العربية السعودية اليوم..

نرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 36 والصغرى 26.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 30 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 26 والصغرى 17.

درجة الحرارة في جدة العظمى 32 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 24 والصغرى 18.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 29 والصغرى 16.

درجة الحرارة في أبها العظمى 23 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 24 والصغرى 10.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 22 والصغرى 16.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 27 والصغرى 14.

درجة الحرارة في جازان العظمى 34 والصغرى 28.

درجة الحرارة في نجران العظمى 35 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 27 والصغرى 18.

درجة الحرارة في طريف العظمى 26 والصغرى 12.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 27 والصغرى 16.