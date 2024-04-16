شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الوطني للعمل الأهلي" ثانى مراحل القافلة السادسة لإغاثة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من القافلة السادسة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث الحرب على غزة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.



وأعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق المرحلة الثانية من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين؛ والتي تتضمن أكثر من 126 قاطرة محملة بأكثر 2400 طن مساعدات من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس.



وأوضح التحالف أن القافلة تشمل أكثر من 2067 طنًا من المواد الغذائية ونحو 64 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لأكثر من 21 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 20 طنًا من الخيام والمراتب، ونحو 185 طنًا من المياه المعدنية.



ويشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأشقاء في قطاع غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب على غزة التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.