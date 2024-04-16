شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 34 شاحنة مساعدات ضمن القافلة السادسة للتحالف الوطنى لدعم غزة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان عليالثلاثاء، 16 أبريل 2024 11:04 ص
أكدت مؤسسة صناع الحياة، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق 34 شاحنة مساعدات إغاثية ضمن القافلة السادسة لدعم أهلنا في غزة، ليكون إجمالي المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن 180 شاحنة محملة بأكثر من 4500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأغطية و الملابس.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث الحرب على غزة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.
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