شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 34 شاحنة مساعدات ضمن القافلة السادسة للتحالف الوطنى لدعم غزة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مؤسسة صناع الحياة، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق 34 شاحنة مساعدات إغاثية ضمن القافلة السادسة لدعم أهلنا في غزة، ليكون إجمالي المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن 180 شاحنة محملة بأكثر من 4500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأغطية و الملابس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث الحرب على غزة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.