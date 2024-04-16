شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: مصر تسير وفق استراتيجية وخطة للتوسع فى زراعة القطن والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: "إننا فى وقت نحن فيه أحوج ما يكون إلى أن نقف عند هذا الكنز المصري وما كان يسمى بالذهب الأبيض وهو القطن المصري، وموضوع الدراسة جزء من الاستراتيجية الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فى نظرة ثاقبة بأن نكون أمام رؤية وخطة لزيادة الرقعة الزراعية، وكانت الحرب الروسية والأوكرانية دليل كافي على أن الدول لابد أن يكون لديها خطط للاكتفاء الذاتي، ومن ثم كنا أمام رقعة زراعية تمثل نحو 6% في 2013، ووصلنا إلى حوالى 14.5 % في 2024".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".

وتابع أبو شقة: عندنا أقطان قصيرة وطويلة التيلة،وزراعة القطن طويل التيلة تؤدي إلى توفير متطلبات مصانع القطاع الخاص، ونسير الآن أمام استراتيجية ممنهجة للتوسع فى الرقعة الزراعية ومنها القطن، ومنها التصنيع لمنتجات القطن، وكان هناك قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون هناك تسعير ضمان 10 آلاف جنيه للقطن طويل التيلة و12 ألف جنيه للقطن قصير التيلة.

واستطرد: مصر تمثل عالميا 1.5% من الأقطان، و5 دول فقط فى العالم التي تنتج القطن طويل التيلة ومنها مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر تحتل المركز الثاني، وهناك استراتيجية وخطة ممنهجة في تطوير كافة مصانع الغزل والنسيج، وخلال ثلاثة أشهر سيتم تشغيل مصنع غزل واحد فى المحلة الكبرى والذي يعتبر أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، ومن كل ما سبق يتأكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأننا أمام خطة محكمة للتوسع في زراعة القطن طويل وقصير التيلة، ولا بد من تفعيل هذه الخطة وأن نكون أمام خطة ممنهجة لتطوير منظومة القطن بما يتماشى مع التطور الكبير على مستوى العالم، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الدولة".