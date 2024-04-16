شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: يجب دراسة أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "لماذا تهرب الفلاح من زراعة القطن؟، إذا جاوبنا على هذه المعادلة أعتقد سنتطرق إلى أخرى، مسألة يجب أن تدرس بعناية شديدة، الفلاح لجأ إلى بدائل تدخل له إيرادات أعلى فعزف عن زراعة القطن، ويجب أن يكون عنصر التسعير وملاحقة الأسعار له دور".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عزوف الفلاح جنى القطن، مقابل تكلفة جنى القطن التي أصبحت باهظة، وما أكثر زراعات القطن التي تركت فيها الجنية الثانية بموا فيها من أقطان، بسبب التكلفة العالية، ومعنا اليوم أعلى قمة من التخصص والمسئولية في هذا المجال لتوضيح الأمور".