شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الشيوخ": الدولة لديها رؤية متكاملة لتحسين إنتاجية وتنافسية القطن والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، قائلة: "اللجنة أعدت تقريراً وافياً بشأن الدراسة، إذ أعتبر هذا الجهد الكبير تجسيداً واقعياً للدور الذي يلعبه مجلسنا في مناقشة وطرح الحلول المناسبة لقضايا التنمية الشاملة في كل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن دراسة اليوم تتعلق بمحصول القطن الذي يعد من أكثر المحاصيل أهمية على المستوى العالمي، لما يوفره من دخل نقدي وفرص عمل وغيرها من المزايا الاقتصادية والصناعية المتعددة".

وقالت إن الأمر الأهم بالنسبة للقطن أن له خصوصية في التاريخ والوجدان المصري، إذ طالما أطلقنا عليه الذهب الأبيض، وطالما اعتمدت عليه مصر كمحصول زراعي صناعي يستخدم في صناعات الغزل والنسيج التي تشتهر بها مصر، وفي استخراج الزيوت من بذرته، فضلاً عن استخدام مخلفاته في تصنيع العلف الحيواني، فهو محصول مصري استراتيجي بامتياز.

وتابعت: "وجاء رصد الدراسة لأسباب تراجع المساحة المنزرعة بالقطن دقيقاً للغاية، مثلما جاء استقصاؤها شاملاً لأهم التحديات التي تواجه انتاج القطن المصري محلياً، ومشكلات تسويقه عالمياً، الأمر الذي يضعنا بوضوح أمام الموقف الحالي داخلياً وخارجياً، لإمكانات زراعة القطن المصري والتوسع في تصنيعه وتصديره، وهو ما يعد الخطوة الأولى والأهم لأي خطط مستقبلية في هذا الصدد".

وأضافت وكيل المجلس "ومن خلال الدراسة، تأكد لنا أن الدولة لديها بالفعل رؤية متكاملة لتحسين إنتاجية وتنافسية القطن المصري، وذلك عبر الجهود والخطط التي تسعى لتنفيذها وزارات الزراعة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، فضلاً عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والبنك الزراعي المصري".

وأوضحت فوزي، أن توصيات اللجنة المشتركة التي تضمنها تقريرها واضحة وعملية وتستهدف بالفعل بلورة المزيد من الدعم والتعزيز لرؤية وخطط الوزارات والهيئات المعنية خاصة ما يتعلق من هذه التوصيات بدعم مزارعي القطن وتعزيز سياسات تسويقه، والاهتمام بالجانب البحثي والعلمي، والإرشاد الزراعي.