شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب": زيادة مخصصات التعليم والصحة يسهم في بناء الإنسان المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مفهوم تنمية الإنسان من أحد المفاهيم الهامة، التي تسعى الدولة إلى تطبيقها على أرض الواقع، من خلال برامج ومبادرات وقرارات تصب في صالح هذا الهدف، لافتًا إلى أن الإنسان بات هو مركز الاهتمام الأول، وخير دليل على ذلك التحركات العملية التي تنفذ من أجل تطوير المواطن في مختلف المجالات الصحية والعلمية والاجتماعية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدولة على مدار السنوات الماضية عكفت عن تنمية المواطن المصري، من خلال رفع جودة الخدمة الصحية مع تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، التي تصب في مصلحة كل فرد بالمجتمع، فضلا عن خطط التطوير التي تم تنفيذها في القطاع التعليمي، حيث اتخذت الدولة قرار بزيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى على مدار الأعوام السابقة، والذى انعكس بالفعل على المناخ التعليمي الذى هو نواة للمجتمع لتأسيس جيل جديد قادرة على قيادة الوطن بالعلم والمعرفة.

وثمن أيضا تصريحات وزارة المالية الأخيرة بشأن زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، مشيرا إلى أن زيادة ميزانية القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 24.9%، يسهم في تحقيق فارق ملموس يشعر به المواطن البسيط من خلال الخدمة الطبية.

كما أشاد بقرار رفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة بـ591 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 45%، وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من 139.5 مليار جنيه .